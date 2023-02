Construction de piscine individuelle - les étapes essentielles à suivre

Penser le projet de Construction de piscine individuelle

Bien choisir son constructeur de piscine

A quel endroit ?

Les différents types de piscine à construire

Les piscines hors-sol

Les normes de sécurité à respecter par le constructeur de piscine

A l’évidence il est nécessaire de bien réfléchir au projet de construction de piscine en fonction de vos besoins et de vos moyens. En effet, le choix de la taille, de la profondeur et du type de piscine dépendra de votre terrain, de vos besoins et de votre budget.Demandez des devis très précis auprès des différents intervenants dans la construction de piscines : pisciniers, artisans, fabricants de piscine, magasin fournisseur. Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez choisir un constructeur de piscines membre de la Fédération des Professionnels de la Piscine. Renseignez-vous également sur ses références, les garanties qu’il propose, le SAV,…Choisir l’emplacement de la piscine est primordiale. Elle doit se trouver au soleil, à l’abri du vent et suffisamment éloignée des arbres pour ne pas en subir les éventuels désagréments (ombres, feuilles mortes, insectes arboricoles, …). Il est d’usage de faire construire sa piscine à « l’arrière » de la maison, ce afin de la cacher des regards indiscrets.Le choix est vaste parmi les différents types de piscines proposées. Nous pouvons distinguer deux « familles » de piscines :offrent, en plus d’un avantage économique certain, un côté plus pratique en termes d’installation et d’encombrement.La piscine gonflable est la moins chère et la plus simple à manipuler. Elle est surtout utilisée pour les enfants, car son volume d’eau est trop faible pour qu’un adulte puisse nager. Il faut compter environ 100 euros pour une piscine gonflable de 3 mètres de diamètre.La piscine autoportante offre plus de stabilité grâce à une structure plus rigide. Plus grande qu’une piscine gonflable, elle peut atteindre 5 mètres de diamètre pour 1,20 mètre de profondeur, assez pour profiter pleinement de baignades à plusieurs en été. Livrée en kit, elle permet une installation rapide.La piscine tubulaire offre une plus grande solidité qu’une piscine autoportante. Son coût est modéré en comparaison avec une piscine creusée (de 200 à 5000 euros en moyenne).La piscine peut constituer un danger, c’est pourquoi il est primordial d’installer des mesures de sécurité, devenues obligatoire depuis 2004 pour au moins une d’entre elles.En effet, la loi impose aux propriétaires de piscines privées (enterrées ou semi enterrées) à installer certains dispositifs de sécurité autour de leur piscine.Ces équipements, au nombre de quatre, permettent de prévenir et d’éviter les risques de noyade des enfants, en particulier ceux de moins 5 ans :est la première des sécurités. En interdisant l’accès à votre piscine, vous atténuez sensiblement les risques d’accidents., qui recouvre intégralement la surface de la piscine. Celle-ci doit être suffisamment solide pour support le poids d’un enfant. Cette couverture peut être proposée sous forme de bâches ou de volets.se met à sonner en cas de chute dans l’eau. Elle peut être immergée ou infrarouge (périphérique). Ce second dispositif, plus onéreux, se déclenche également quand une personne entre dans le périmètre défini, ce qui permet d’anticiper en cas de danger.permet de fermer votre piscine de manière totalement hermétique.Il est recommandé d’associer aux moins deux de ces dispositifs. Ceux-ci doivent se conformer aux exigences minimales de sécurité indiquées par les normes AFNOR.N’oubliez que la surveillance de votre piscine reste le meilleur moyen de protéger vos enfants des dangers ! N’hésitez pas à les munir de brassards, de bouées ou de maillots flotteurs si ils ne savent pas encore nager (dans ce cas il est primordial de se baigner à leurs côtés). Enfin, éloignez les produits de traitement de l’eau afin qu’ils soient hors de portée de vos enfants.