Quand reconstruire au lieu de rénover une maison ?

Rénovation ou reconstruction : les premiers facteurs à considérer

Le prix

Âge de la propriété et emplacement

La rénovation pourrait ne pas répondre à vos attentes

La reconstruction vous offre des options

Rénover ou reconstruire une maison a longtemps été un sujet de débat et peut être une décision très émotionnelle pour les personnes concernées. Le choix entre les deux options est assez difficile pour un propriétaire et il doit prendre en compte plusieurs facteurs comme le temps, l'argent, les préoccupations environnementales, les ressources, etc. avant de prendre une décision finale. Que vous envisagiez une rénovation de maison ou une construction totale de la maison de vos rêves à partir du sol, vous ne devez pas avoir de regrets et avant de prendre une décision finale, considérez les avantages et les inconvénients des deux options disponibles.Lorsque vous envisagez de procéder à une transformation structurelle de votre propriété, la rénovation est certainement l'option la plus économique à envisager. Mais le prix de la rénovation peut augmenter en raison des circonstances indésirables qui peuvent survenir au cours de la rénovation (état de la plomberie ou du réseau électrique invisible...). D'un autre côté, l'avantage de la construction d'une nouvelle maison est que vous avez un contrat avec un prix fixe, sans possibilité d'augmentation.De même, les propriétaires pensent souvent que la rénovation est une méthode rentable et donc une option viable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la démolition complète d'une maison et sa nouvelle construction sont plus rentables et constituent une meilleure option que la rénovation d'une propriété, en particulier d'un vieux bâtiment.L'âge de la propriété est un facteur très important à prendre en compte pour choisir entre la reconstruction et la rénovation. La reconstruction de la maison est sans aucun doute une option préférable lorsque la propriété est trop vieille pour être rénovée correctement. Même si vous rénovez les parties que vous souhaitez modifier, il y a de fortes chances que vous deviez démolir l'ensemble du bâtiment et le reconstruire dans un an. Il est donc préférable d'opter pour la reconstruction dès le départ.Il a été constaté que la reconstruction d'une maison entière est plus populaire et préférée dans les endroits qui sont proches de la ville ou des zones de plage. Lorsque les terrains disponibles sont rares, la reconstruction devrait être l'option retenue car vous pouvez également gagner un revenu supplémentaire en louant l'unité. Si vous n'êtes pas sûr des idées que vous voulez mettre en œuvre, vos architectes et constructeurs peuvent vous aider en vous donnant un point de vue clair. En fait, vous devriez également consulter votre conseil local pour avoir une idée claire des lois d'urbanisme, par exemple, l'article R. 112-1 du Code de l’urbanisme concernant agrandissement par extension, surélévation, aménagement de combles. Rénover sa maison en ajoutant ou en supprimant simplement des éléments de votre propriété lui donnera certainement un nouveau look. En fait, cela peut aussi être moins cher si vous voulez transformer l'apparence et la fonctionnalité de votre maison. Mais combien une rénovation peut-elle rapporter ? Vous ne pouvez pas apporter une transformation totale à l'apparence, n'est-ce pas ? La reconstruction vous donnera la possibilité d'apporter un design totalement nouveau, semblable à vos rêves et donc une meilleure option que la rénovation d'une vieille maison.Si vous avez un emploi du temps chargé et que vous travaillez dur pendant la semaine, il est fastidieux de passer des heures le week-end à rénover votre maison. De tels travaux peuvent être très perturbants et vous devrez peut-être déménager pendant un certain temps jusqu'à ce que la rénovation soit terminée. Serez-vous capable de supporter les tracas des rénovations ? Si votre réponse est négative, la reconstruction est peut-être la meilleure solution. Vous pouvez emménager dans votre nouvelle maison avec tous vos biens, un par un.La construction d'une nouvelle maison est préférable, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus facile à entretenir. En ce qui concerne les parasites et les termites, votre nouvelle maison est moins vulnérable et si vous êtes soucieux de l'environnement, vous pouvez concevoir votre nouvelle maison de manière à ce qu'elle soit absolument économe en énergie et respectueuse de l'environnement. En fait, les règles de construction et les pratiques standard sont également meilleures que dans le cas de la rénovation d'une maison ancienne.Il va sans dire que décider de rénover ou de reconstruire une maison est une situation très difficile. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous devez comprendre les facteurs qui peuvent s'avérer bénéfiques pour vous et ainsi prendre les mesures nécessaires.