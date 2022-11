Comment bien choisir un site de livraison de fleurs? Tout d'abord, il est important de se renseigner sur chaque société: quelle est sa renommée, et possède-t-elle des bouquets de qualité à sa disposition? Ensuite, il faut évaluer son mode de livraison. Se base-t-elle sur une réseau de fleuristes, ou envoie-t-elle les bouquets par la poste? L'avantage des fleuristes, c'est la qualité et fraîcheur des bouquets. Par contre, le prix sera plus élevé. Les envois par poste utilisent en général des bouquets de fleurs de moins bonne qualité, mais reviennent moins cher.Voici quelques informations nationales pour faire votre choix: