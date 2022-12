Méthodologie d'un Peintre de Carcassonne pour préparation des murs en peinture : les enduits

Les enduits en pâte :

Les enduits en poudre:

Les différents types d’enduits de notre Peintre de Carcassonne EXPERT WALL

ou la pose d’un papier peint dépend principalement de la préparation du support. Reboucher les irrégularités, masquer les défauts, lisser en finition, autant d’opérations qui nécessitent le choix d’un enduit adapté.: les enduits de maçonnerie et les enduits de plâtrerie. Aussi appelés enduits de « second œuvre » dans les devis peinture à Carcassonne , ils s'appliquent en couche continue. Une couche qui peut d'ailleurs atteindre par endroit les 5 mm d'épaisseur. On les emploie essentiellement pour lisser les surfaces en nivelant les irrégularités• Ils sont pratiques car prêt-à-l’emploi. Ils sèchent par évaporation c’est à dire qu’ils sont secs lorsque toute l’eau qu’ils contiennent s’est évaporée. Ce qui signifie que l’enduit en pâte est dur seulement lorsqu’il est sec.• Les enduits en pâte sont plus limités en terme d’épaisseur d’application entre 0 et 4 mm.• Ils peuvent être conservés pendant au moins 2 ans dans des pots hermétiques.• Se préparent en mélangeant la poudre avec de l’eau.• Ils durcissent avant d’être secs et peuvent donc être appliqués en forte épaisseur sans couler. Leur temps de redoublement et de séchage est plus rapide que les enduits en pâte.• Leurs applications sont plus vastes : toutes tailles de trous à reboucher, possibilité de réparer des parties cassées sans coffrage, épaisseurs appliquées plus importantes• Ne contiennent pas de solvant donc sont plus respectueux de l’environnement• Génèrent moins de déchets car conditionnés dans des sacs à papier.• Ils sont plus économiques car leurs prix au kilo et par m2 est plus faible que les enduits à pâte.Pour une préparation parfait de vos supports avant travaux de finition :• Rebouche les petites fissures, petits ou gros trous sur tous types de supports comme les plâtres, carreaux et plaques de plâtre, les anciens fonds peints, ciment, parpaings, béton et béton cellulaire.• Taux de gâchage 40 % d’eau pour une consommation de 1,1 kg/m2/mm.• S’’utilise uniquement en intérieur.• Repérable par son code couleur rouge.• s’applique en très fine épaisseur (entre 0 et 2 mm).• Sert de couche de finition avant de peindre et donne un aspect fin et lisse.• Doit être à utiliser sur toute la surface et permet l'application d'une peinture mate ou d'un papier peint.• Repérable par son code couleur bleu.3 - L’Enduit Multifonctions EXPERT WALL (poudre) permet d’effectuer de petits rebouchages, du ragréage et et du lissage sur des supports tels que le plâtre, les carreaux de plâtre, le ciment, le béton et la brique.• C’est un enduit polyvalent.• Il est repérable par son code couleur vert.4 - L’enduit de réparation MUROPEX idéal :• Pour travaux de rebouchage et réparation• Sur tous types de supports comme les anciens fonds peints, ciment, parpaings, béton, pierres, revêtements scellés ou collés.•Taux de gâchage 40 % d’eau pour une consommation de 1,1 kg/m2/mm.• S’’utilise aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur.• Repérable par son code couleur jaune.