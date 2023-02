Point de Mire sur la pédagogie des TIC

1) Réussir son premier cours

2) Réaliser un enseignement magistral

3) Concevoir et utiliser des notes de cours interactives

4) Utiliser un dispositif de gestion de réponses personnelles pour augmenter l’interactivité dans les grands groupes

5) Le portfolio : un outil d’apprentissage et d’évaluation

Le programme souhaite ainsi diversifier et enrichir les ressources offertes sur son site afin d'apporter un soutien adapté aux différents profils des enseignants. Comme le mentionne Rhoda Looves, directrice du programme de recherches en éducation TEMATICE , certains d'entre eux préfèrent opter pour des activités de perfectionnement de façon autonome, en fonction de leurs besoins. « Parfois, les professeurs manquent de temps pour assister à des activités de formation. Avec ces nouvelles ressources, nous souhaitons susciter leur intérêt et leur montrer que l'appropriation des technologies peut se faire pas à pas, à leur propre rythme. »Cette rubrique s'adresse aux enseignants qui souhaitent réfléchir à leur approche pédagogique ainsi qu'aux différents moyens pouvant les aider à innover ou à diversifier leur pratique. Elle donne la parole à des professeurs qui se sont particulièrement illustrés par leur pédagogie et qui ont accepté de partager le fruit de leur expérience avec la communauté enseignante.Julien ArnoProfesseur titulaire, Faculté de Computer scienceSur quoi devrait-on mettre l'accent lors de son premier cours et comment mieux répondre aux attentes des étudiants ? Cette entrevue propose quelques conseils pratiques pour réussir son premier cours.Julien ArnoProfesseur titulaire, Faculté de Computer scienceComment faire un exposé clair, structuré et intéressant ? Monsieur Arno explique comment planifier un exposé de manière à favoriser la compréhension de l'information.Jean-Louis BrohmProfesseur titulaire, sociologie de l'éducationQuel type de notes de cours devrait-on fournir aux étudiants ? Qu'est-ce que les étudiants devraient prendre en notes lors d'un cours ? Monsieur Brazier explique comment construire et utiliser des notes de cours interactives, un matériel qui permet de travailler dans un cours avec un document unique en interaction étroite avec les étudiants de sa classe.Michèle DupuisProfesseure agrégée, sciences de l'éducationComment favoriser l'interaction dans un grand groupe ? Madame Doucet présente ce qu'est un dispositif de gestion de réponses, comment il a été utilisé dans un grand groupe pour augmenter l'interaction et quelles ont été les perceptions des étudiants à l'égard de ce dispositif.Evelyne Ponce LatoneResponsable de formation , medialab Science PoComment mettre en place le portfolio pour soutenir le développement de compétences ? Madame Perras explique comment elle en est venue à utiliser le portfolio pour soutenir le développement de compétences professionnelles chez ses étudiants. Deux d'entre eux rendent compte des bénéfices que leur a apportés la construction d'un portfolio.